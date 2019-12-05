Запуск корабля Cargo Dragon к МКС перенесли из-за сильного ветра

Агентство NASA сообщило, что из-за неблагоприятных погодных условий пришлось на сутки перенести запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС.

Как сообщает NASA запуск был отменен из-за сильного ветра в верхних слоях атмосферы. Теперь Cargo Dragon будут запускать 5 декабря в 20:29 мск.

Cargo Dragon должен был доставить на орбиту более 2,5 тонн груза.

Ранее издание The Hill сообщило, что после планов NASA запустить программу космических полетов, Россия может потерять статус великой космической державы.

"Роскосмос" отмечает, что США уже не первый год обещают запустить свои пилотируемые корабли, но пока они продолжают бронировать места на российских "Союзах".