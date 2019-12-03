ФБР предупредило об опасности российских мобильных приложений

Федеральное бюро расследований США считает, что российские популярные мобильные приложения несут контрразведывательную угрозу.

Лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру был направлен официальный доклад ФБР, в котором говорится о том, что все разработанные в России мобильные приложения, в том числе и FaceApp, могут угрожать национальной безопасности США.

На этом основании сенатор просил принять соответствующие меры, так как он считает, что любые изображения, взятые из приложений, могут в дальнейшем использоваться без согласия пользователей.

В ответном письме ФБР говорится о том, что правительство РФ может получать данные в пределах государства. По мнению аналитиков, российское правительство может получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях, минуя провайдеров.

В качестве примера ФБР приводит приложение FaceApp, которое стало популярно в России в этом году. В июле компания-разработчик Wireless Lab опровергла заявления властей США о передаче данных третьим лицам. Также представители компании уточнили, что большая часть фотографий обрабатывается в "облаке", загружается только то фото, которое выбрал пользователь, и оно удаляется через 48 часов.