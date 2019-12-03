Эксперты предсказали наступление гибельного голода на свей планете

Ученые доказали, что климатические изменения приведут к значительному сокращению сельскохозяйственных и морских ресурсов во всем мире, что станет причиной глобального голода.

Климатологи утверждают, что снизить количество выбросов углекислого газа в атмосферу в ближайшее время не получится, а так как "точка невозврата" уже может быть пройдена, ученые все чаще проводят исследования, цель которых - спрогнозировать ситуации в текущем столетии.

Специалисты создали теоретическую модель с целью предсказать состояние сельского хозяйства и рыболовства. Ученые учли, в каких районах выращиваются и вылавливаются продукты питания, а также климатические воздействие, которое может быть оказано на эти районы.

Так, повышение глобальных температур будет особенно губительным для тропических широт, а в северных странах условия могут стать более благоприятными для сельского хозяйства. Согласно самому худшему сценарию, 90% населения планеты будут жить в районах, где производство продуктов питания к концу века значительно снизится.

В сельском хозяйстве производство снизится на 25%, а в рыболовстве — 60%. При этом бедные страны будут самыми уязвимыми к процессам глобального потепления.