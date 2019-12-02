Российские специалисты обнаружили природные ГМО-растения

Российские ученые обнаружили созданные природой природой ГМО среди знакомых человеку продуктов.

В процессе исследование ученые изучили геномы и транскриптомы более 630 видов растений. Ученые утверждают, что фрагменты трансгендерных ДНК нашли в материале растений, которые близкие родственники таких культур, как арахис, клюква и чай.

Специалисты заявили, что бояться и отказываться и дальше употреблять эти продукты нельзя. Это связано с тем, что они не являются опасными для организма. Дело в том, что они не опасны для организма.

В доказательство этого факта ученые привели существование природно-трансгенных растений, которыми питается человек.

По словам авторов проекта, идея о появлении чужих генов не имеет доказательств. Люди питаются растениями, но никто не фотосинтезирует.

Ученые подчеркнули, что организм может усвоить все продукты.