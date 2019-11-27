Ученые из Южной Кореи напечатали искусственные мышцы с помощью технологий 3D-биопринтинга. Причем мышцы сохраняют свои функции и жизнеспособность клеток. Данные технологии направлены на создание искусственных органов и частей тела.
Как сообщается агентство Yonhap, ученым удалось создать мышечную ткань с помощью биочернила, в состав которых входят золотые наночастицы.
Раньше им не удавалось это сделать, так как они не могли наносить части, размеры которых варьируются от микрометра до нанометра.
В процессе тестирования созданную мышечную ткань вживили в поврежденный подбородок мыши. Спустя 8 недель пересаженная ткань прижилась.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.