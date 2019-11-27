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Источник Правда.Ру

В Южной Корее напечатали на 3D-принтере живые мышцы

Наука » Технологии

Ученые из Южной Кореи напечатали искусственные мышцы с помощью технологий 3D-биопринтинга. Причем мышцы сохраняют свои функции и жизнеспособность клеток. Данные технологии направлены на создание искусственных органов и частей тела.

Как сообщается агентство Yonhap, ученым удалось создать мышечную ткань с помощью биочернила, в состав которых входят золотые наночастицы.

Раньше им не удавалось это сделать, так как они не могли наносить части, размеры которых варьируются от микрометра до нанометра.

В процессе тестирования созданную мышечную ткань вживили в поврежденный подбородок мыши. Спустя 8 недель пересаженная ткань прижилась.

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