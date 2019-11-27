Японские инженеры превратили воздушный шар в интерактивный дисплей

Японские ученые разработали интерактивный экран, созданный из воздушного шарика, ультразвуковых излучателей и проектора.
Свой проект разработчики представили на конференции SIGGRAPH Asia 2019. Осязаемый интерактивный экран они создали с помощью воздушного шарика, ультразвуковых излучателей и проектора.
Над шаром находятся ультразвуковые излучатели, которые оказывают на него воздействие. Внутри шара - смесь гелия и воздуха. Соотношение газов таково, что в результате, с учетом давления, у него поддерживается нейтральная плавучесть, благодаря чему он удерживается на определенной высоте.
Проект, который при этом используется, имеет частоту обновления 120 герц.
Камеры настроены таким образом, чтобы на шар проецировалось изображение всегда одной и той же формы и размера, независимо от расстояния между ним и проектором.
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