Французские инженеры разработали устройство, которое напоминает кусок человеческой кожи. С его помощью можно управлять телефоном, ноутбуком или "умными" часами - жестами, сообщает New Scientist.
Интерфейс Skin-On разработал Марк Тесси. Искусственная кожа умеет распознавать жесты, в том числе поглаживания, щипки, щекотки и удары. По словам разработчика, он создал такой концепт, так как ему всегда хотелось "ущипнуть свой телефон".
По словам Марка Тесси, он занимается исследованием прикосновений во взаимодействии человека с компьютером. Специалист утверждает, что когда мы общаемся с человеком лично, то используем прикосновения, чтобы выразить эмоции. Но если мы разговариваем с человеком при помощи гаджетов, то это ощущение теряется.
Специалисты создали чехол для телефона, тачпад для ноутбука и ремешок для "умных" часов. Устройство можно использовать в качестве контроллера, подключив его к компьютеру.
Искусственная кожа сделана из двух слоев силикона, между ними находится сетка из эластичных проводов. С помощью небольшого микроконтроллера устройство подключается к телефону.
В перспективе специалисты хотят сделать кожу еще более реалистичной: она будет иметь волосяной покров и поддерживать температуру тела человека.
Фото: pravda.ru
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