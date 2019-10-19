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Источник Правда.Ру

Песков: технологически Россия не готова к закону "о суверенном рунете"

Наука » Технологии print

Советник президента по информационным технологиям Дмитрий Песков считает, что Россия не готова к выполнению закона "о суверенном рунете". По его словам, в стране не установлено необходимое количество оборудования, а также не протестирована система DPI (Deep Packet Inspection).

"Сейчас очень важно, чтобы мы не просто развивали отечественные технологии, но и оборонялись от информационных угроз. Однако сегодня страна технологически не готова создать полностью "суверенный рунет". Будем делать это постепенно. По мере усовершенствования технологических средств", - пояснил Песков.

Советник президента признал, что система DPI будет замедлять трафик при проверке пакетов, однако он указал на то, что это "плата за безопасность". По мнению Пескова, главное, чтобы замедление не было слишком большим.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что такое "суверенный рунет" и нужно ли его бояться. Об этом нашему изданию рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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Темы dpi интернет технологии дмитрий песков суверенный рунет
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