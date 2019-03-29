Смогут ли в России заблокировать VPN, Tor и Telegram

Российские власти предложили операторам "большой четверки" протестировать системы фильтрации трафика, исходя из положений закона о суверенном Рунете.

По данным специалистов, тест также покажет, можно ли заблокировать Telegram и снизить скорость доступа к YouTube. Таким образом, в ближайшее время руководство МТС, "МегаФона" и "ВымпелКома" будет вынуждено тестировать на своих сетях оборудование для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI), разработанное российской компанией RDP. RU.

Отметим, что целью тестирования является подготовка к реализации законопроекта о суверенном Рунете. Источники РБК в двух крупных операторах связи подтвердили все грядущие изменения, отметив, что вопрос о регионах для проведения тестирования будет решен, исходя из параметров конфигурации сетей.

Власти остановились на продукте RDP. RU по итогам испытаний по фильтрации трафика, которые проходили в испытательной лаборатории "Ростелекома" в Реутове. Некоторые вопросы у регуляторов к разработчикам были, но в целом система успешно прошла тестирование, пояснил изданию совладелец RDP. RU Антон Сушкевич.

Планируется, что в рамках испытаний будет изучаться возможность DPI-системы фильтровать контент из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора, в первую очередь Telegram, блокировка которого началась в апреле 2018-го. Также специалисты намерены проверить возможность приоритизации трафика и последующего снижения скорости доступа к отдельным сервисам.

Напомним, такая идея сама по себе является нарушением принципа сетевой нейтральности. Но руководитель "Ростелекома" Михаил Осеевский в мае 2018 года объяснял необходимость такой меры тем, что это позволило бы переложить часть расходов на хранение контента в рамках "закона Яровой" на зарубежные сервисы типа Google и Facebook.

Если бы последние отказались, у операторов бы появились основания снижать скорость доступа для абонентов до сервисов этих компаний. По словам Осеевского, такой подход можно считать справедливым, так как "изменилась структура рынка".

Стоит добавить, что рабочая версия законопроекта о суверенном Рунете не включает никаких положений о регулировании скорости доступа к тем или иным сайтам.

По этому поводу эксперты уже задались вопросом, "как они собираются отключать Телеграм, если Тг имеет возможность рассылать своим пользователям новые IP-адреса и делать апдейты приложения, включающие обфускацию трафика. Способ отключить Телеграм есть — нужно просто отключить ГуглПлэй и Апстор. Или заставить их убрать Телеграм из магазинов. Все остальное — это все отмазка исполнителей для пенсионеров, которые у них требуют найти то, не знаю что".

При этом DPI много лет есть у всех операторов большой тройки. Речь о технологии, которая якобы позволит блокировать Telegram путем некоторой доработки уже существующего железа, напоминают специалисты.

"Проблема не в плохом DPI — там все нормально, а в том, что в блокировках есть дыра — незаблокированный Гугл. И есть президент Путин, который не хочет блокировать гугл, но хочет блокировать Телеграм, который нельзя блокировать при незаблокированном Гугле. Это напоминает поведение пьяницы, потерявшего часы на перекрестке и ищущего их в ста метрах под фонарем, где светлее….

DPI есть у главных мобильных операторов — поэтому там блок РКН наступает моментально и мобильные оператору умеют блокировать конкретный адрес, если на ресурсе нет https. DPI нет у части Ростелекома, там аналог, и у более мелких провайдеров", — объясняют аналитики.

Таким образом, в России уже есть технология, которая будет использовать уже существующий DPI. Иначе она бы стоила куда дороже, делают выводы авторы телеграм-каналов.

По сути, скоро начнется замечательная история с VPN, которые должны были блокировать с ноября 2017 года, начнут блокировать с апреля 2019 и к маю выяснят, что блокировать ничего не смогут. По закону 1 ноября нужно запускать процедуру запрета Tor и VPN-сервисов, которые граждане России используют для просмотра запрещенных сайтов.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, РКН выступает против блокировки VPN и Tor и одновременно считает обязательным их "регулирование". Как именно надо "регулировать" — Жаров не знает, говорит о "проработке со специалистами".

Отмечается, что инициатор запрета VPN/Tor, как и "закона Яровой", — председатель Совбеза Николай Патрушев. "Это генерал армии, по образованию — инженер. В своей технической компетенции он абсолютно уверен, любые попытки выразить сомнения в этих знаниях воспринимаются болезненно, для критиков могут кончится опасной личной обидой.

Запрещаемые сервисы будут вносить в реестр, который поручено вести "специалистам" ФСБ, а не не РКН. Патрушев, выдвигая стратегические планы, не готов быть их исполнителем. Но вне его ручного управления и давления Роскомнадзор продолжит перекладывать ответственность на "специалистов", а уполномоченные ФСБ — заниматься блокировками единичных сервисов, оперативно интересных или важных для кого-то лично", — подытожили в сети.

Но есть и хорошие новости — VPN Касперского согласился выполнить требования РКН, заявили эксперты. "Это значит, что теперь его пользователи перейдут на иностранных провайдеров, а прикомадированные сотрудники в Касперском потеряют возможность сплошной прослушки трафа. Придется залезать в устройства через антивирус, т. е. заниматься взломами…

Хорошие сервисы с безразмерным пулом айпи выживут. Для них интересен даже не российский рынок, а глобальное покрытие. Чтобы клиент был на связи в Росcии, Китае и по всему миру. Это хорошее конкурентное преимущество.

Кстати, самое простое — забанить Tor, чтобы им нельзя было пользоваться без мостов. Как только решат хотя бы эту задачу, можно будет сказать, что начали серьезно работать над вопросом", — резюмировали эксперты в Телеграме.