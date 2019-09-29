Исследователи обнаружили опасность умных устройств

Исследователи из Северо-Восточного университета и Имперского колледжа Лондона изучили более 80 моделей предметов "интернета вещей". Среди изученных устройств были смарт-телевизоры, умные колонки, а также дверные звонки с подключением к интернету и многие другие гаджеты. Оказалось, что почти все они представляют угрозу, поскольку передают данные третьим лицам.

Например, все изученные телевизоры передавали в Netflix данные о предпочтениях зрителя. Примечательно, что компания собирает информацию о всех пользователях, а не только о тех, кто подписан на их сервис. Гаджеты раскрывают всю доступную информацию: IP-адреса, MAC-адреса устройств и местоположение. Из изученных 81 устройства 72 гаджета передавали данные не только производителю, но и сторонним лицам, либо компаниям.

Некоторые мультимедийные устройства, такие как веб-камеры и микрофоны даже могут хранить записи. Одна из камер во время работы связывалась с 52 уникальными IP-адресами. Исследователи рекомендуют покупать гаджеты без подключения к интернету, чтобы повысить безопасность своих личных данных.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, как Роскомнадзору хотели поручить обработку всех персональных данных в России.

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