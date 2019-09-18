В 2021 году российским космонавтам будут выдавать оружие

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что российским космонавтам могут к 2021 году вернуть огнестрельное оружие в аварийный запас. По его словам, пистолет необходим космонавтам в том случае, если они приземлятся в районе, где водятся опасные дикие животные.

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко поддержал заявление Рогозина и подтвердил необходимость боевого оружия в аварийном запасе космонавтов. Также глава "Роскосмоса" рассказал, что оружие уже проходит испытание. Рогозин лично осматривал новую модель многоствольного пистолета для космонавтов, который может помочь им в отпугивании диких животных, добыче пропитания, а также привлечении внимания спасательных служб.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что США свернули программу по отправке туристов на МКС. программа по отправке туристов на МКС свернулась из-за юридических трудностей, поскольку активами МКС владеют множества организаций.

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