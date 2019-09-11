Глава РАН рассказал о научном отставании России от ведущих стран

Президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал, почему целевые показатели нацпроекта "Наука" на данный момент невыполнимы. По словам Сергеева, Россия отстает в десять раз от ведущих научно-технических стран мира по объему финансирования, направляемого на создание инфраструктуры для развития науки.

В национальном проекте "Наука" указано, что Россия до 2024 года должна войти топ-5 стран мира, которые осуществляют исследования и разработки в приоритетных научных сферах. Также к 2024 году правительство должно обеспечить создание передовой инфраструктуры для разработок и научных исследований.