Президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал, почему целевые показатели нацпроекта "Наука" на данный момент невыполнимы. По словам Сергеева, Россия отстает в десять раз от ведущих научно-технических стран мира по объему финансирования, направляемого на создание инфраструктуры для развития науки.
В национальном проекте "Наука" указано, что Россия до 2024 года должна войти топ-5 стран мира, которые осуществляют исследования и разработки в приоритетных научных сферах. Также к 2024 году правительство должно обеспечить создание передовой инфраструктуры для разработок и научных исследований.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
В беседе с Андреем Караулов экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.
Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.