Психологи связали использование эмодзи с частотой сексуальных актов

Психологи из Университета имени Кинси провели опрос среди пяти тысяч американцев, не состоящих в браке. Результаты опроса говорят о том, что люди, которые часто используют эмодзи при онлайн-общении ведут более активную половую жизнь.

Среди опрошенных 38% респондентов рассказали, что вообще не используют эмодзи. 29% участников опроса заявили, что используют эмодзи очень редко. Только 3% опрошенных добавляют эмодзи в каждое сообщение, а всего 2,5 респондентов ставят по несколько смайлов в одно сообщение.

У психологов есть объяснение этой статистики. По их мнению, люди, употребляющие эмодзи более открыты и им получается легко выстраивать отношения с другими людьми. Поэтому у них наблюдается более высокая сексуальная активность.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что смайлы могут рассказать о человеке всё. Британские социологи предлагают изучать смайлики, эмодзи, мемы и прочие средства "невербальной коммуникации" в Сети, чтобы научиться определять черты характера авторов сообщений и вычислять их личности.

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