В скором времени Сбербанк внедрит способ оплаты с помощью биометрических данных — не только изображения лица клиента, но и отпечатка его пальца.
Чтобы расплачиваться в магазине с помощью биометрии, необходимо предварительно дать согласие на обработку биометрических персональных данных.
По словам специалистов, оплата с помощью биометрических данных будет производиться следующим образом. Первым делом клиент вставит карту в ридер биотерминала. Затем на его дисплее появится запрос на ввод пароля и запрос биометрического образца.
Держатель два раза введет придуманный им пароль, который впоследствии будет использоваться для дальнейшего пользования биометрическим методом идентификации, сканирует любой ранее незарегистрированный отпечаток пальца руки или лицо с помощью биометрического сенсора и подтвердит операцию оплаты и регистрацию вводом пин-кода.
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