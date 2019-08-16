Сбербанк запустит оплату в магазинах с помощью отпечатка пальца

В скором времени Сбербанк внедрит способ оплаты с помощью биометрических данных — не только изображения лица клиента, но и отпечатка его пальца.

Чтобы расплачиваться в магазине с помощью биометрии, необходимо предварительно дать согласие на обработку биометрических персональных данных.

По словам специалистов, оплата с помощью биометрических данных будет производиться следующим образом. Первым делом клиент вставит карту в ридер биотерминала. Затем на его дисплее появится запрос на ввод пароля и запрос биометрического образца.

Держатель два раза введет придуманный им пароль, который впоследствии будет использоваться для дальнейшего пользования биометрическим методом идентификации, сканирует любой ранее незарегистрированный отпечаток пальца руки или лицо с помощью биометрического сенсора и подтвердит операцию оплаты и регистрацию вводом пин-кода.