Основатель частной комической компании SpaceX Илон Маск уверен, что его компания способна отправить пилотируемую миссию на Луну через два года. На высадку астронавтов на Марсе ему потребуется чуть больше времени - четыре года.
По словам бизнесмена, его компания без особых затруднений справится с таким проектом, если государственные структуры не будут этому мешать. Маск также усомнился в том, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) согласится сотрудничать с ним.
"В буквальном смысле может быть проще просто посадить звездный корабль на Луну, чем пытаться убедить НАСА, что мы можем его там посадить", - сказал он.
Напомним, в сентябре минувшего года в компании SpaceX объявили, что в 2021 году на Луну полетит японский миллиардер Юсаку Мэзаве с его командой деятелей искусств, однако эта дата может измениться, если компания не получит разрешение за запуск.
"Принятие этого решения не в моих руках. Нам приходится прилагать огромные усилия, чтобы убедить скептически настроенных инженеров в NASA, что мы можем это сделать. Они постоянно задают вопрос: "Да ладно! Как это вообще может сработать? Лучший способ положить конец сомнениям - это просто сделать", - заключил Маск.
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