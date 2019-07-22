Маск: SpaceX сможет организовать высадку на Луну через 2 года

Основатель частной комической компании SpaceX Илон Маск уверен, что его компания способна отправить пилотируемую миссию на Луну через два года. На высадку астронавтов на Марсе ему потребуется чуть больше времени - четыре года.

По словам бизнесмена, его компания без особых затруднений справится с таким проектом, если государственные структуры не будут этому мешать. Маск также усомнился в том, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) согласится сотрудничать с ним.

"В буквальном смысле может быть проще просто посадить звездный корабль на Луну, чем пытаться убедить НАСА, что мы можем его там посадить", - сказал он.

Напомним, в сентябре минувшего года в компании SpaceX объявили, что в 2021 году на Луну полетит японский миллиардер Юсаку Мэзаве с его командой деятелей искусств, однако эта дата может измениться, если компания не получит разрешение за запуск.

"Принятие этого решения не в моих руках. Нам приходится прилагать огромные усилия, чтобы убедить скептически настроенных инженеров в NASA, что мы можем это сделать. Они постоянно задают вопрос: "Да ладно! Как это вообще может сработать? Лучший способ положить конец сомнениям - это просто сделать", - заключил Маск.