К 2100 году 2 миллиарда человек — порядка одной пятой от всего населения планеты Земля — могут стать беженцами.
Причиной этого станет повышение уровня океана. Те, кто живет неподалеку от береговой линии, столкнутся с серьезными проблемами и вынуждены будут бежать.
Об этом мир предупреждает Чарльз Гейслер, почетный профессор социологии развития при Корнеллском университете в Соединенных Штатах Америки.
У человечества, утверждает эксперт, станет "больше людей и меньше территорий" быстрее, чем оно того ожидает.
Повышение мирового среднего уровня моря, поясняет Чарльз Гейслер, будет резким. Однако, сетует профессор, мало кто на сегодняшний день понимает, к каким серьезным последствиям это приведет.
К 2100 году, согласно прогнозам, население планеты Земли составит 11 миллиард человек. Для питания такого количеств человек, что естественно, потребуется много пахотных земель — а плодородные прибрежные зоны и дельты рек поглотит океан.
Человечество ждут серьезные проблемы, бьет тревогу американский профессор.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что астрономы из Германии обнаружили две "максимально" похожие на Землю планеты.
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