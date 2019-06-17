Сайт Genius обвинил Google в копировании песен без разрешения

Специализирующийся на публикации текстов песен сайт Genius обвинил компанию Google в копировании своих материалов без разрешения.

Как пишет американское издание The Wall Street Journal, сервис Genius позволяет пользователям найти тексты наиболее популярных песен, на все публикации у сайта есть лицензии от правообладателей.

В 2017 году представители сайта направили в Google жалобу на копирование материалов. Тексты с сайта стали появляться в информационных блоках поисковика. Это приводило к падению трафика на Genius, поскольку пользователи не проходили по ссылкам на сайт, видя весь текст песни в окне выдачи. Жалоба сервиса осталась без ответа, отмечается в статье.

Тогда Genius решили внести в тексты некоторых песен небольшие изменения и уличить поисковик в прямом копировании. Вскоре точно такие же изменения появились и в текстах, которые выдавались в информационных окнах Google.

Сайт вновь обратился в компанию, приложив все собранные доказательства. В письме подчеркивалось, что Google нарушает условия лицензионного соглашения Genius и антимонопольное законодательство. В Google пообещали провести внутреннее расследование и разорвать соглашения с "недобросовестными партнерами".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что британские судьи рассмотрят коллективный иск к Google, в котором пользователи iPhone обвинили компанию в шпионаже и сборе личной информации.

Читайте больше: Сотрудники Google отказались делать дроны-убийцы для Пентагона