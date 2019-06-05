Китай запустил ракету в космос с морской платформы

Впервые в истории государства Китай осуществил пуск космической ракеты с морской платформы. Ракета "Чанчжэн-11" была запущена с морской платформы, расположенной в Желтом море.



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Ракета выведет на земную орбиту два экспериментальных космических аппарата, а также пять коммерческих спутников.