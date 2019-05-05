Вступил в силу закон об идентификации в мессенджерах по номеру телефона

На территории Российской Федерации с пятого мая все пользователи мессенджеров должны быть идентифицированы с помощью мобильных операторов связи. Теперь в любом мессенджере, при регистрации нового пользователя ему необходимо ввести свой номер телефона и подтвердить его.



Мессенджеры могут стать платными из-за новых правил...

Затем администрация мессенджера должна верифицировать пользователя - направить запрос оператору на получение его персональных данных. Примечательно то, что оператор должен дать ответ на запрос в течение 20 минут. Только после этого новый пользователь сможет получить доступ к мессенджеру, а в специальном реестре будет создана запись, которая будет хранить информацию о том, каким мессенджером пользуется абонент.

Эксперты отмечают, что закон практически не отразится на пользователях, поскольку мессенджеры и раньше проверяли номер пользователя отправляя на него смс-сообщение. Однако теперь мессенджерам предстоит напрямую взаимодействовать с операторами, чего раньше не было.

Тем пользователям, которые уже используют мессенджеры не придется заново проходить процесс идентификации.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России запретили использовать анонимные мессенджеры. Соответствующий указ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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