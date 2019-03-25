Глава Роскосмоса заявил о недостаточном количестве улик по делу "дыры в Союзе"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что собранных доказательств на месте инцидента оказалось недостаточно для определения происхождения отверстия в комическом корабле.

"Следует учитывать то, что улики по делу собирались в открытом космосе нашими космонавтами. Поэтому они не позволяют однозначно определить причину появления отверстия в корпусе "Союза". Возможно, потребуются дополнительные исследования на орбите", — пояснил Рогозин.

Он также добавил, что пока Роскосмос не обращался в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по факту появления отверстия в корпусе космического корабля. Соответствующий запрос будет сделан тогда, когда в корпорации разберутся с реальными причинами произошедшего.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как чиновники оправдывались за отверстие в корпусе космического корабля. Также психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, профессор психиатрии, создатель и руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов рассказал "Правде.Ру", кто мог сделать отверстие в "Союзе".

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