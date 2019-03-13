Российская разработка ускорит вычисления на Большом андронном коллайдере

Специалисты "Яндекса" и Высшей школы экономики создали новую систему распознавания частиц на Большом андронном коллайдере. По словам ее разработчиков, она на несколько порядков ускорит физические расчеты ученых.

Детекторы коллайдера регистрируют частицы, возникающие в результате столкновения протонов чтобы обнаружить среди них новые, неизвестные физикам. Каждую секунду в коллайдере происходят миллионы таких столкновений, поэтому для анализа данных требуются большие вычислительные мощности.

Российские специалисты предложили использовать для распознавания частиц нейросети, аналогичные тем, что применяются для распознавания и создания изображений людей и животных.

"Удивительно, как методы, разрабатываемые, грубо говоря, для генерации реалистичных фотографий котов, позволяют на несколько порядков ускорить физические расчеты", — сказал журналистам ВГТРК один из авторов изобретения, аспирант Высшей школы экономики Никита Казеев.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что происходит в Большом андронном коллайдере во время его каникул.

Источник фото: CERN Document Server

Читайте также

Большой андронный коллайдер будет работать на российском ПО

Большой андронный коллайдер помог сделать "открытие века"

Большой андронный коллайдер уничтожит Землю