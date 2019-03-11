Картой Visa можно будет оплачивать покупки до трех тысяч рублей без ввода пин-кода

Международная платежная система Visa разослала предупреждение российским банкам, в котором сообщила о готовящемся нововведении. На данный момент владельцу карты необходимо вводить пин-код при бесконтактной оплате на сумму более одной тысячи рублей.

Руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов пояснил, что лимит в одну тысячу рублей был установлен еще при старом курсе валюты. Тогда бесконтактные платежи только начинали входить в быт россиян. Однако теперь, когда бесконтактные платежи приобрели популярность и стали повседневными, этот лимит нуждается в пересмотре. Денис Хренов также подтвердил, что Альфа-банк получил соответствующее уведомление от Visa.

Однако эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов считает, что повышение лимита на оплату покупок без ввода пин-кода может активизировать мошенников.﻿ По данным Visa, осенью 2018 года Россия вошла в тройку лидеров по количеству бесконтактных платежей. Аналитики Сбербанка подсчитали, что за 2018 год было выпущено 270 миллионов карт с поддержкой бесконтактных платежей. Примечательно то, что более 50% операций с этими картами совершались с помощью бесконтактных платежей. Хотя еще в начале 2017 года этот показатель составлял 1%.

﻿Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью заместителя гендиректора компании Zecurion (компания, занимающаяся разработкой DLP-систем для защиты от утечек информации) Александра Ковалева, который рассказал, какую опасность представляют бесконтактные технологии оплаты.

Читайте также:

"Бесконтактные платежи удобны, но очень опасны"