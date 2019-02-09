В рейтинге смартфонов с самым высоким уровнем излучения лидирует Xiaomi

Специалисты из немецкой компании Statista составили список смартфонов с самым высоким уровнем излучения.

Самыми вредными для здоровья смартфонами оказались телефоны от компаний OnePlus и Xiaomi.

Так, оказалось, что рейтинг современных мобильных телефонов с самым высоким уровнем излучения возглавляет Xiaomi Mi A1. На второе место списка специалисты поставили смартфон OnePlus 5T. Замыкает первую тройку рейтинга современных телефонов с самым высоким уровнем излучения Xiaomi Mi Max 3.

Примечательно, что на четвертом месте списка идет OnePlus 6T. На пятую же строчку рейтинга немецкие специалисты поставили HTC U12 Life.

Отметим, что в Германии считаются безопасными устройства с уровнем излучения до 0,6 ватта на килограмм массы тела. У Xiaomi Mi A1, который возглавляет рейтинг смартфонов с самым высоким уровнем излучения, например, уровень излучения составляет 1,75 ватта на килограмм. У Xiaomi Mi Max 3, что занимает третью строчку рейтинга — 1,58 ватта на килограмм.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у действующего президента Российской Федерации Владимира Путина нет в личном пользовании смартфона. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что это правильно. Ведь современный мобильный телефон, указал он — "осознанный эксгибиционизм".

Фото: Pravda. Ru

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