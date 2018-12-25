Ученые: в Антарктиде есть вулкан опаснее Йеллоустоунского

Ученые Эдинбургского университета (Шотландия) нашли в Антарктиде вулкан, который по потенциальной мощности значительно превосходит знаменитый Йеллоустоунский вулкан.

По данным исследователей, вулкан находится подо льдом толщиной два километра. Точное место этого источника опасности планетарного масштаба не уточняется, но все его узнают, если вулкан проснется.

Кроме этого двойника Йеллоустоунского вулкана, шотландцы нашли в Антарктиде просто огромное количество вулканов. Многие из них находятся под озерами ледяного материка.

Напомним, что о супервулкане в Антарктиде уже давно поговаривают специалисты НАСА. Правда, в штаб-квартире космического ведомства США, ссылаясь на спутниковые снимки, о супервулкане говорили до сих пор предположительно.

Обнаружив источник опасности для человечества, ученые теперь думают, как можно оградить от него жителей планеты.