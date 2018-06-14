Луна и Венера сойдутся над Россией в день открытия ЧМ-2018

Спутник Земли и вторая по удалённости от Солнца планета Солнечной системы Венера сойдутся в небе 16 июня. В московском планетарии сообщили, что данное небесное явление при условиях ясной погоды можно будет наблюдать на всей территории Российской Федерации. Но наилучшие условия для наблюдения сложатся на востоке Сибири и на Дальнем Востоке.
Исследователи также отметили, что помимо того, что Луна и Венера сойдутся, можно будет также наблюдать легкий пепельный свет внутри лунного полумесяца — Луна в этот день будет молодой.
Эксперты заявили, что астрономическое явление можно будет наблюдать как невооруженным взглядом, так и с помощью бинокля.
Напомним, что Венера наряду с Меркурием, Землей и Марсом принадлежат к планетам земной группы. Эти планеты расположены во внутренней области Солнечной системы, в отличие от планет-гигантов, расположенных во внешней области. К планетам-гигантам астрономами принято относить Нептун, Уран, Сатурн и Юпитер.
Луна — естественный спутник земли, второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца. Луна является ближайшим к нему спутником, так как ни у Меркурия, ни у Венеры, спутников нет.
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