Из-за чего Роскосмос отказывается от "самого надежного "Союза"

Эксплуатация ракеты-носителя, что используется российской корпорацией "Роскосмос" для доставки экипажа на Международную космическую станцию, завершится уже в следующем году.

Ранее "Правда.Ру" уже писала о том, что при старте ракеты-носителя произошла авария. Экипаж корабля, отметим, не пострадал — им удалось экстренно эвакуироваться.

Теперь же принято решение снять "Союз-ФГ" с эксплуатацию в конце 2019 года. Уже в 2020 году астронавты будут летать на новой ракете-носителе. Об этом генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в своем аккаунте в Twitter.

Отметим, что NASA и Eurospace называли "Союз-ФГ" самым надежным космическим кораблем в мире в 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2018 годах. Впервые "Союз-ФГ" была запущена в далеком 2001 году. Предполагалось, кстати, что ее снимут с производства из-за того, что в ракете-носителе присутствуют украинские комплектующие.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дмитрий Рогозин предложил испытывать систему безопасности космонавтов на инженерах, которые приложили руку к созданию этой самой системы безопасности. Подобным образом, уверяет генеральный директор "Роскосмоса", поступал и советский политический деятель Иосиф Сталин.

Фото: Роскосмос

Читайте также:

"Роскосмос" замахнулся на Луну