США готовятся "бить русских" в космосе и с орбиты

Директор Агентства по ПРО США генерал-лейтенант Сэм Гривз на симпозиуме по оборонным технологиям заявил о том, что Штаты намерены разместить сенсоры ПРО и иные оборонные технологии в космосе.



Звездные войны: США боятся нападения России в космосе

Подобные инициативы США - это довольно давняя история, которая утихла с окончанием холодной войны, но в последние годы стала набирать популярность вновь. В свою очередь, МИД РФ в конце июля этого года призвал руководство США отказаться от создания эшелона вооружений и технологии перехвата ракет в космосе. Поскольку подобные инициативы только подхлестнут гонку вооружений и выведут её на новый и куда более опасный уровень.

В 2014 и 2015 годах РФ на уровне ООН предлагала резолюцию о запрете размещения комических вооружений. Тогда большинство стран-участниц ООН поддержали Россию, но проект не был принят, поскольку против высказались Штаты, Грузия, Израиль и Украина.

Кстати, тогда, в 2014 году опасения американских военных вызвало появление у России «спутников-убийц», как их прозвали в американских медиа. На самом деле это просто космические аппараты, которые могут перемещаться с орбиты на орбиту и приближаться к другим спутникам. Никто, конечно, не говорил о военном назначении таких космических платформ, да и Россия в космосе все больше интересуется мирными исследованиями.

Но у такой резкой реакции США есть свои исторические предпосылки. Спутники-камикадзе - это одна из идей космической обороны. Только проект этот, под названием «Бриллиантовая Галька» входил в программу «Звездных войн» Рональда Рейгана. То есть, именно в США первыми додумались до такого вида космических вооружений.

Рейгановские «Звездные войны», впрочем, не были реализованы. Но, кажется, сейчас в США решили возродить и модифицировать данную оборонную программу. Как минимум, о том, что космос - это новый театр военных действий, заявил 8 августа этого года министр обороны США Джеймс Мэттис. А ранее президент США Дональд Трамп отдал распоряжение вывести космические силы в качестве отдельного, шестого вида вооруженных сил американской армии.

При этом, развитие оборонных технологий в космосе со стороны Штатов прямо и открыто связывается именно с противостоянием России и Китаю. Тот же Дональд Трамп заявлял, что «Штаты не намерены плестись за Россией и Китаем и претендуют на лидерство в космическом пространстве». Правда вот научная гонка за покорение космоса как-то оперативно превратилась в гонку военную.

Что касается видов космических вооружений, то и России есть что построить и продемонстрировать в этом отношении. Благо, разработок в свое время и в СССР было достаточно. И далеко не все из них морально устарели. И после соответствующей модернизации вполне могут встать в строй.

Ядерное оружие, кстати, уже находилось на околоземных орбитах во времена всё той же Холодной войны. Но в рамках договоренностей о разоружении, было оттуда убрано. Есть и проект космического корабля «Полюс». Он конструировался и испытывался уже на закате СССР. Это была орбитальная платформа с лазерной установкой и ядерными минами на борту. Пробный запуск в 1983 году не удался, а дальше было уже как-то не до гонки космических вооружений. Но и сейчас можно поднять эти советские наработки, усовершенствовать их и «Полюс» вполне себе обеспечит повышение уровня обороноспособности России в космосе.

В общем, понятно, что по причине активности американцев мир выходит на новый виток оборонного противостояния. Теперь уже в космосе. И в целом, это, конечно, печально. При этом, важно держать в уме тот факт, что мирные инициативы, инициативы отказа от вооружений в космосе исходили именно от России, а отвергнуты были именно Соединенными Штатами. Чтобы не было соблазна назвать нашу страну еще и «космическим агрессором».

С другой стороны, понятно, что война и военные технологии для США - это очень прибыльный бизнес, а космос открывает небывалые перспективы для трат на новые оборонные технологии и разработки. И, думается, многие американские военные и чиновники это прекрасно понимают. Потому и продвигают настолько активно идею развития космических войск.