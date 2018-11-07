Россия передаст КНР авиатехнологии вслед за лесом и землей?

Российская Федерация и Китайская народная республика в скором времени, возможно, подпишут соглашение о создании нового тяжелого вертолета.

О том, что Китаю нужен тяжелый вертолет, стало известно еще в далеком 2010 году. Неудивительно, что Пекин обратился за помощью именно к Москве. Российский Ми-26, имеющий неприглядное прозвище "Корова", до сих пор держит за собой первое место в мире по грузоподъемности. Он, отметим, может поднимать в воздух до 20 тонн и при этом развивать скорость до 270 км/час.

Москва и Пекин договорились, что российская сторона поучаствует в разработке Китаем столь необходимого им тяжелого вертолета. Аппарат, отмечается, будет мало чем отличаться от легендарного Ми-26, созданного еще в 70-ых годах прошлого века.

Россия планирует поделиться с Китаем не только своими технологиями, но и землей. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что РФ всерьез задумалось над тем, чтобы сдавать территории Дальнего Востока в аренду китайским бизнесменам.

Отметим, что, хоть соглашение о совместном создании нового тяжелого вертолета для КНР еще не подписано, Россия и Китай уже вовсю сотрудничают в сфере авиации. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что китайские и российские инженеры представили макет нового пассажирского лайнера.

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