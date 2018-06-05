Как покормить хорошие бактерии в своем желудке?

Эксперты много раз говорили о том, насколько важно правильно питаться, чтобы сохранить здоровье организма. Тем более что существуют бактерии, которые разрушают систему, когда они находят подходящего хозяина или пищу, сообщает Natural News.



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Одной из этих оппортунистических бактерий является Clostridium difficile (C. diff). Они живут в наших кишечниках, и чаще всего мы также несем ответственность за то, что даем им возможность навредить нам едой, которую кушаем.

Доктор Майкл Абт, доктор философии, доцент кафедры микробиологии в Медицинской школе Перельмана (Пенсильванский университет) отметил, что пища является таким же источником энергии для бактерий, как и для нас. "Различные типы бактерий процветают при разных типах диет, поэтому то, что вы едите, формирует бактерии, которые живут в вашем кишечнике", — добавил он.

Например, искусственные подсластители являются отличными источниками пищи для плохих бактерий, таких как Bacteroides.

В 2000 году многие пищевые компании предпочли столовый сахар замене, называемой трегалозой, главным образом потому, что она дешевле, улучшает текстуру пищи и увеличивает срок хранения. Группа исследователей, возглавляемая Робертом Бриттоном из Медицинского колледжа Бейлора, изучила взаимосвязь между заменителем сахара и эпидемией C. diff.

Она обнаружила, что вирулентные штаммы C. diff более распространены в наших кишечниках, чем менее вирулентные. Это заставило исследователей сосредоточиться на различных типах сахаров и аминокислот, чтобы выяснить, какую среду предпочитают вирулентные бактерии. Результаты показали, что риботип 027 и 078 видов C. diff больше любят трегалозу.

Чтобы узнать больше о вредных бактериях, которые живут в человеке, исследователи кормили мышей C. diff-штаммами с трегалозой. Оказалось, что инфекции распространялись сильнее, а смертность была выше у мышей, которым давали подсластитель. Этот факт только подтверждает мысль о том, что диета играет жизненно важную роль для сохранения здоровья.

Также влияет на C. diff принятие антибиотиков. В то время как лекарство убивает плохие бактерии, оно также уничтожает много хороших, что создает идеальную среду для оппортунистических бактерий.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, около полумиллиона человек только в США страдают от кишечных инфекций, вызванных токсинами бактерий. Кроме того, ежегодно регистрируется почти 30 000 смертей. В настоящее время предотвращение распространения C. diff среди пациентов, принимающих антибиотики, является национальным приоритетом.

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