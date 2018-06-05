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Источник Правда.Ру

Как покормить хорошие бактерии в своем желудке?

Наука и техника

Эксперты много раз говорили о том, насколько важно правильно питаться, чтобы сохранить здоровье организма. Тем более что существуют бактерии, которые разрушают систему, когда они находят подходящего хозяина или пищу, сообщает Natural News.


Супербактерия из США угрожает всему миру

Одной из этих оппортунистических бактерий является Clostridium difficile (C. diff). Они живут в наших кишечниках, и чаще всего мы также несем ответственность за то, что даем им возможность навредить нам едой, которую кушаем.

Доктор Майкл Абт, доктор философии, доцент кафедры микробиологии в Медицинской школе Перельмана (Пенсильванский университет) отметил, что пища является таким же источником энергии для бактерий, как и для нас. "Различные типы бактерий процветают при разных типах диет, поэтому то, что вы едите, формирует бактерии, которые живут в вашем кишечнике", — добавил он.

Например, искусственные подсластители являются отличными источниками пищи для плохих бактерий, таких как Bacteroides.

В 2000 году многие пищевые компании предпочли столовый сахар замене, называемой трегалозой, главным образом потому, что она дешевле, улучшает текстуру пищи и увеличивает срок хранения. Группа исследователей, возглавляемая Робертом Бриттоном из Медицинского колледжа Бейлора, изучила взаимосвязь между заменителем сахара и эпидемией C. diff.

Она обнаружила, что вирулентные штаммы C. diff более распространены в наших кишечниках, чем менее вирулентные. Это заставило исследователей сосредоточиться на различных типах сахаров и аминокислот, чтобы выяснить, какую среду предпочитают вирулентные бактерии. Результаты показали, что риботип 027 и 078 видов C. diff больше любят трегалозу.

Чтобы узнать больше о вредных бактериях, которые живут в человеке, исследователи кормили мышей C. diff-штаммами с трегалозой. Оказалось, что инфекции распространялись сильнее, а смертность была выше у мышей, которым давали подсластитель. Этот факт только подтверждает мысль о том, что диета играет жизненно важную роль для сохранения здоровья.

Также влияет на C. diff принятие антибиотиков. В то время как лекарство убивает плохие бактерии, оно также уничтожает много хороших, что создает идеальную среду для оппортунистических бактерий.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, около полумиллиона человек только в США страдают от кишечных инфекций, вызванных токсинами бактерий. Кроме того, ежегодно регистрируется почти 30 000 смертей. В настоящее время предотвращение распространения C. diff среди пациентов, принимающих антибиотики, является национальным приоритетом.

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