Ученые назвали планеты, на которые могут переселиться земляне

Согласно их исследованию, жизнь, какой мы ее знаем, требует различных молекулярных структур, выполняющих различные функции в клетке. К таким молекулярным структурам можно отнести ДНК, РНК и прочие. Они состоят из строительных блоков — липидов, нуклеотидов и аминокислот. По признанию исследователей, долгие годы они не имели понятия, откуда берутся эти самые строительные блоки. Позже же оказалось, что получить их проще простого — достаточно посвятить ультрафиолетом на синильную кислоту в воде, добавить негативно заряженный и получатся, например, простые сахара.

фото: Fotodom.ru/REX Features

Так, исследователи сделали вывод, что, возможно, данные строительные блоки зарождаются при достаточном количестве ультрафиолета. Они изучили достаточно большое количество планет, чтобы определить, сколько ультрафиолета они получают и достаточно ли этого количества для образования жизни. Так они смогли выявить, сколько ультрафиолета необходимо, чтобы на планете зародилась жизнь.

Тогда исследователи составили список планет, на которых возможно образование воды. После они изучили количество ультрафиолета на этих планетах. Оказалось, что жизнь по типу земной возможна на планете Kepler-452 b. Ученые из Кембриджского университета уверены, что наблюдать за планетами, столь похожими на Землю, просто необходимо.

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