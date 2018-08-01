Ученые рассказали о необычных инфекциях в Арктике

Арктику захватывают инфекции, опасные для обитателей региона. К таким выводам пришли отечественные ученые, отметил директор Института проблем экологии и эволюции им Северцева РАН Вячеслав Рожнов.

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Он пояснил, что эта тенденция настораживает, так как процесс происходит очень быстро, и инфекции, ранее не характерные для Арктики, могут стать значительной угрозой для животных.

При этом эксперт рассказал, пока нет повода для паники, так как белые медведи, а именно они показатель состояния экосистемы в регионе, быстро приспосабливаются к процессу. Этот факт позволяет верить, что экосистемы не нарушатся.

Однако любой фактор имеет свойство накапливаться, а потом уже наносить вред, поэтому, считает Рожнов, нельзя запускать ситуацию. Необходимо регулярно собирать сведения, чтобы не допустить катастрофы.

В этом контексте стоит напомнить, что на планете живет около 25 000 белых медведей. Сейчас эксперты изучают тех, кто обитает на Ямале. Из исследований стало ясно, что на Чукотско-Аляскинской территории животных становится больше.

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