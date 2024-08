Вкусный завтрак в любом количестве: простой рецепт гранолы

Рецепт домашней гранолы для длительного хранения

Домашняя гранола — это отличный способ порадовать себя вкусным и полезным завтраком, который можно приготовить на месяц вперед всего за час.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

С помощью простых ингредиентов, таких как апельсин, мед и орехи, вы создадите питательный завтрак, который станет отличным началом дня. Для приготовления потребуется всего 10 минут на подготовку и 30 минут на выпекание.

После смешивания овсяных хлопьев, орехов и семян с медово-апельсиновой смесью, гранолу нужно запечь в разогретой до 150-170°C духовке. Готовое угощение можно хранить до месяца в герметичном контейнере. Добавляйте гранолу в молоко, йогурт или смузи и наслаждайтесь.

