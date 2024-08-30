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Вкусный завтрак в любом количестве: простой рецепт гранолы

Рецепт домашней гранолы для длительного хранения
0:49
Еда

Домашняя гранола — это отличный способ порадовать себя вкусным и полезным завтраком, который можно приготовить на месяц вперед всего за час.

Рецепт домашней гранолы для длительного хранения
Фото: freepik.com is licensed under public domain

С помощью простых ингредиентов, таких как апельсин, мед и орехи, вы создадите питательный завтрак, который станет отличным началом дня. Для приготовления потребуется всего 10 минут на подготовку и 30 минут на выпекание.

После смешивания овсяных хлопьев, орехов и семян с медово-апельсиновой смесью, гранолу нужно запечь в разогретой до 150-170°C духовке. Готовое угощение можно хранить до месяца в герметичном контейнере. Добавляйте гранолу в молоко, йогурт или смузи и наслаждайтесь.

Уточнения

Гранóла — традиционный для США снэк, а также блюдо для завтрака, содержащее плющеную овсяную крупу, орехи и мёд, иногда рис, которые обычно запечены до хрустящего состояния. == Литература == "Johnny Granola-Seed", Time, March 6, 1972 Архивная копия от 20 декабря 2011 на Wayback Machine Klein, Joe (February 23, 1978), "A Social History of Granola", Rolling Stone (259): 40—44 Bruce, Scott; Crawford, Bill (1995), Cerealizing America : The Unsweetened Story of American Breakfast Cereal, pp. 8, 21, 243—246

Мю́сли (нем. Müsli, (Bircher)müesli, несклоняемое сущ.; прилагательные согласуются с ним в форме мн. ч.) — хлопья, приготовленные из сырых или запечённых злаков, сухофруктов, орехов, отрубей, ростков пшеницы, мёда и специй. == Литература == Похлёбкин, Вильям Васильевич. Мюсли // Кулинарный словарь / Н. Петухова. — М.: Э, 2015. — С. 237. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Sonia Allison. Muesli // The Cassell Food Dictionary. — London: Cassell, 1990. — P. 275. — 480 p. — ISBN 0-304-31875-2.

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Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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