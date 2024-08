Как выбрать хлеб, который не навредит здоровью

Вред белого хлеба и опасность добавок

Правильный выбор хлеба может помочь в поддержании здоровья и даже в процессе похудения. Диетологи советуют отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу, который богат пищевыми волокнами, витаминами и минералами, такими как магний и витамин Е.

Регулярное употребление такого хлеба снижает риск развития рака, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Белый хлеб, напротив, не имеет питательной ценности и может быть вреден из-за содержания большого количества жиров и консервантов, особенно если он долго хранится.

Чтобы избежать негативных последствий, важно также умеренно потреблять даже полезный хлеб и варьировать злаки в рационе.

