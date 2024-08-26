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Как выбрать хлеб, который не навредит здоровью

Вред белого хлеба и опасность добавок
0:45
Еда

Правильный выбор хлеба может помочь в поддержании здоровья и даже в процессе похудения. Диетологи советуют отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу, который богат пищевыми волокнами, витаминами и минералами, такими как магний и витамин Е.

Вред белого хлеба и опасность добавок
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Регулярное употребление такого хлеба снижает риск развития рака, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Белый хлеб, напротив, не имеет питательной ценности и может быть вреден из-за содержания большого количества жиров и консервантов, особенно если он долго хранится.

Чтобы избежать негативных последствий, важно также умеренно потреблять даже полезный хлеб и варьировать злаки в рационе.

Уточнения

Ржано́й хлеб (чёрный хлеб) — хлеб из ржаной муки (обойной, обдирной или сеяной). Распространён на русском Севере и в средней полосе России, Белоруссии. == Литература == Хлеб ржаной и ржано-пшеничный // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1961. — Т. IX. — Стб. 227—231. — 890 с. Сарычев Б. Г. Технология и биохимия ржаного хлеба. — М.: Пищепромиздат, 1959. — 198 с. — 2000 экз. ГОСТ 31807-2018 Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия. Сокольский И. Шедевр русской кухни // Наука и жизнь : журнал. — 202. — Вып. 2. — С. 104—110. — ISSN 0028-1263.

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды). == Литература == Combs, G. F., Jr. Ch. 1. What is a Vitamin? // The Vitamins. — Academic Press, 2012. — P. 3–6. — xxv, 570, [3] p. — ISBN 978-0-12-381980-2. Морозкина, Т. С. Витамины : Кратк. рук. для врачей и студ. мед., фармацевт. и биол. специальностей / Т. С. Полинг, Л. Витамин C и здоровье = Linus Pauling. Vitamin C and the Common Cold. 1970 / Пер. с англ. Т. Литвиновой и М. Слоним; под ред. В. Н. Букина. — М. : Наука, 1974. — 80 с. Савченко, А. А. Витамины как основа иммунометаболической терапии / А. А. Савченко, Е. Н. Анисимова, А. Г. Борисов … [и др.]. — Красноярск. : КрасГМУ, 2011. — 213 с. — ISBN 978-5-94282-093-7.

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Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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