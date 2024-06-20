Корж для пирогов из орехов пекан: вкусная и полезная альтернатива мучному

Как приготовить корж для пирогов из орехов пекан

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Корж для пирогов на основе орехов — популярный вариант среди людей с целиакией или аллергией на глютен. Эти коржи из орехов пекан — отличная замена традиционным вариантам из муки. А мы поделимся с вами очень простым рецептом.

Фото: flickr.com by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

6 фиников, размягчённых и нарезанных

2 столовые ложки сливочного масла, растопленного

1 чашка орехов пекан

Приготовление