Корж для пирогов из орехов пекан: вкусная и полезная альтернатива мучному

Корж для пирогов на основе орехов — популярный вариант среди людей с целиакией или аллергией на глютен. Эти коржи из орехов пекан — отличная замена традиционным вариантам из муки. А мы поделимся с вами очень простым рецептом.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.