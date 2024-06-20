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Корж для пирогов из орехов пекан: вкусная и полезная альтернатива мучному

Как приготовить корж для пирогов из орехов пекан

0:46
Еда

Корж для пирогов на основе орехов — популярный вариант среди людей с целиакией или аллергией на глютен. Эти коржи из орехов пекан — отличная замена традиционным вариантам из муки. А мы поделимся с вами очень простым рецептом.

Как приготовить корж для пирогов из орехов пекан
Фото: flickr.com by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 6 фиников, размягчённых и нарезанных
  • 2 столовые ложки сливочного масла, растопленного
  • 1 чашка орехов пекан

Приготовление

  1. Поместите орехи пекан в кухонный комбайн и измельчите.
  2.  Влейте растопленное сливочное масло, затем добавьте финики. Снова взбейте.
  3. Переложите смесь в форму для выпечки. Выпекайте в духовке при температуре 190 градусов в течение 10 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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