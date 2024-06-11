Сэндвич с сыром и помидорами: беспроигрышный вариант для сытного перекуса

Как приготовить сэндвич с сыром и помидорами

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Сэндвич с сыром и помидорами — традиционный вариант для перекуса на завтрак. Это блюдо, приготовленное из белого хлеба, помидоров, сыра чеддер и майонеза, понравится вашим детям.

Фото: openverse.org by kimberlykv is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

3 помидора

10 ломтиков белого хлеба

4 ломтика сыра чеддер

3 столовые ложки майонеза

Соль и чёрный перец

Приготовление

Нарежьте помидоры тонкими ломтиками. Положите сыр на 5 ломтиков хлеба, затем сверху дольки помидоров. На оставшиеся 5 ломтиков хлеба намажьте майонез. Приправьте солью и перцем, положите поверх ломтиков хлеба с помидорами и сыром. Поджарьте на гриле.