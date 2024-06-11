Сэндвич с сыром и помидорами: беспроигрышный вариант для сытного перекуса

Сэндвич с сыром и помидорами — традиционный вариант для перекуса на завтрак. Это блюдо, приготовленное из белого хлеба, помидоров, сыра чеддер и майонеза, понравится вашим детям.
Нарежьте помидоры тонкими ломтиками. Положите сыр на 5 ломтиков хлеба, затем сверху дольки помидоров. На оставшиеся 5 ломтиков хлеба намажьте майонез. Приправьте солью и перцем, положите поверх ломтиков хлеба с помидорами и сыром. Поджарьте на гриле.
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