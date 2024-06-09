Запечённые помидоры с пармезаном и моцареллой: классическая закуска

Помидоры с пармезаном и моцареллой — очень вкусная и простая закуска, которая готовится всего 15 минут. Классический вариант и для праздничного стола.
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Ингредиенты
2 столовые ложки сыра пармезан
2 столовые ложки моцареллы
2 столовые ложки майонеза
Кинза
Чёрный перец
2 помидора
1/2 столовой ложки дижонской горчицы
Соль по необходимости
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов.
Разрежьте помидоры на две части. На противень выложите ломтики помидоров.
В миске смешайте майонез, пармезан, дижонскую горчицу. Хорошо перемешайте, добавив орегано, соль и перец. На эти ломтики помидоров выложите смесь. Посыпьте моцареллой и запекайте около 10–15 минут. Подавайте, украсив листьями кинзы.