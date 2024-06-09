Запечённые помидоры с пармезаном и моцареллой: классическая закуска

Запечённые помидоры с сыром: и в будни, и в праздники

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Помидоры с пармезаном и моцареллой — очень вкусная и простая закуска, которая готовится всего 15 минут. Классический вариант и для праздничного стола.

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Ингредиенты

2 столовые ложки сыра пармезан

2 столовые ложки моцареллы

2 столовые ложки майонеза

Кинза

Чёрный перец

2 помидора

1/2 столовой ложки дижонской горчицы

Соль по необходимости

Приготовление