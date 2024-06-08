Хрустящий французский чесночный багет с петрушкой

Багет с чесноком и зеленью: как приготовить дома

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы можете подавать этот хлеб с петрушкой и чесноком на завтрак с чашкой горячего шоколада своим детям. Так что не теряйте времени и приступайте к приготовлению этой необычной выпечки для своей семьи.

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Ингредиенты

4 столовые ложки петрушки

2 чайные ложки чесночной пасты

Багет

4 столовые ложки сливочного масла

Приготовление