Хрустящий французский чесночный багет с петрушкой

Вы можете подавать этот хлеб с петрушкой и чесноком на завтрак с чашкой горячего шоколада своим детям. Так что не теряйте времени и приступайте к приготовлению этой необычной выпечки для своей семьи.
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Ингредиенты
4 столовые ложки петрушки
2 чайные ложки чесночной пасты
Багет
4 столовые ложки сливочного масла
Приготовление
Растопите масло в микроволновке. Вымойте и нарежьте петрушку.
Смешайте в миске масло, петрушку и чесночную пасту.
Возьмите багет и с помощью ножа сделайте лёгкие надрезы. Нанесите приготовленную смесь на хлеб, уделяя особое внимание местам с надрезами. Заверните багет в фольгу и выпекайте в духовке при 200 градусах 10 минут.