Бразильские орехи настолько питательны, что регулярное их употребление поможет укрепить иммунитет, бороться с воспалениями и снизить риск хронических заболеваний, а также получить ряд других преимуществ для здоровья.
Бразильские орехи невероятно богаты моно- и полиненасыщенными жирными кислотами, белком и клетчаткой. Они также содержат важные микроэлементы, в том числе
Многие антиоксиданты, содержащиеся в бразильских орехах, в том числе селен, флавоноиды и витамин Е, помогают защитить клетки от окислительного стресса и воспалений, вызванных свободными радикалами. Селен и цинк в бразильских орехах помогают укрепить иммунную систему для лучшей защиты от инфекций и болезней.
Благодаря содержанию полезных для сердца полиненасыщенных жирных кислот, высокому содержанию клетчатки и минералов, бразильские орехи могут помочь снизить уровень холестерина, высокий уровень которого является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Печени необходим селен, чтобы защитить кровоток от токсинов. Таким образом, употребляя больше бразильских орехов, вы восполняете уровень селена и поддерживаете работу печени.
Щитовидной железе также необходим селен для выработки гормонов, которые помогают регулировать многие функции организма, включая сон и обмен веществ.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.