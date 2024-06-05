Бразильские орехи нужны в рационе, если у вас проблемы со щитовидкой

Чем полезен бразильский орех

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Бразильские орехи настолько питательны, что регулярное их употребление поможет укрепить иммунитет, бороться с воспалениями и снизить риск хронических заболеваний, а также получить ряд других преимуществ для здоровья.

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Бразильские орехи невероятно богаты моно- и полиненасыщенными жирными кислотами, белком и клетчаткой. Они также содержат важные микроэлементы, в том числе

селен,

магний,

железо,

калий,

цинк,

медь,

кальций

и витамины группы В.

Многие антиоксиданты, содержащиеся в бразильских орехах, в том числе селен, флавоноиды и витамин Е, помогают защитить клетки от окислительного стресса и воспалений, вызванных свободными радикалами. Селен и цинк в бразильских орехах помогают укрепить иммунную систему для лучшей защиты от инфекций и болезней.

Благодаря содержанию полезных для сердца полиненасыщенных жирных кислот, высокому содержанию клетчатки и минералов, бразильские орехи могут помочь снизить уровень холестерина, высокий уровень которого является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Печени необходим селен, чтобы защитить кровоток от токсинов. Таким образом, употребляя больше бразильских орехов, вы восполняете уровень селена и поддерживаете работу печени.

Щитовидной железе также необходим селен для выработки гормонов, которые помогают регулировать многие функции организма, включая сон и обмен веществ.