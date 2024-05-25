Пикантный соус из батата, греческого йогурта и специй: безумно вкусная намазка на бутерброды, подходит и для макания

Соус из сладкого картофеля (батата) — это простой в приготовлении рецепт. Соус идеально подойдёт к сэндвичам в качестве намазки на хлеб, а также для макания сырных палочек.
Соус готовится из сладкого картофеля, греческого йогурта и лимонного сока, который придаёт ему пикантность.
Очистите от кожуры и нарежьте кубиками батат в миске. В блендере смешайте батат, йогурт, перец халапеньо, базилик, зелёный лук и чеснок. Налейте льняное масло. Добавьте имбирный порошок и посыпьте солью. Смешайте ингредиенты, чтобы получилась паста. В конце добавьте лимонный сок и хорошо перемешайте.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.