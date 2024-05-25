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Пикантный соус из батата, греческого йогурта и специй: безумно вкусная намазка на бутерброды, подходит и для макания

Ароматный соус из батата: для намазки к сэндвичам

1:07
Еда

Соус из сладкого картофеля (батата) — это простой в приготовлении рецепт. Соус идеально подойдёт к сэндвичам в качестве намазки на хлеб, а также для макания сырных палочек.

Ароматный соус из батата: для намазки к сэндвичам
Фото: commons.wikimedia.org by Marion Deveaud is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Соус готовится из сладкого картофеля, греческого йогурта и лимонного сока, который придаёт ему пикантность. 

Ингредиенты

  • 1/2 халапеньо
  • 1/2 стакана греческого йогурта
  • 1 чайная ложка имбирного порошка
  • 1 чайная ложка чеснока
  • 3 батата
  • 1,5 чайной ложки базилика
  • 1,5 чайной ложки льняного масла
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • Cоль по необходимости

Приготовление

Очистите от кожуры и нарежьте кубиками батат в миске. В блендере смешайте батат, йогурт, перец халапеньо, базилик, зелёный лук и чеснок. Налейте льняное масло. Добавьте имбирный порошок и посыпьте солью. Смешайте ингредиенты, чтобы получилась паста. В конце добавьте лимонный сок и хорошо перемешайте.

Рецепт жареного батата с соусом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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