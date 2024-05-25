Пикантный соус из батата, греческого йогурта и специй: безумно вкусная намазка на бутерброды, подходит и для макания

Ароматный соус из батата: для намазки к сэндвичам

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Соус из сладкого картофеля (батата) — это простой в приготовлении рецепт. Соус идеально подойдёт к сэндвичам в качестве намазки на хлеб, а также для макания сырных палочек.

Фото: commons.wikimedia.org by Marion Deveaud is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Соус готовится из сладкого картофеля, греческого йогурта и лимонного сока, который придаёт ему пикантность.

Ингредиенты

1/2 халапеньо

1/2 стакана греческого йогурта

1 чайная ложка имбирного порошка

1 чайная ложка чеснока

3 батата

1,5 чайной ложки базилика

1,5 чайной ложки льняного масла

1 столовая ложка лимонного сока

Cоль по необходимости

Приготовление

Очистите от кожуры и нарежьте кубиками батат в миске. В блендере смешайте батат, йогурт, перец халапеньо, базилик, зелёный лук и чеснок. Налейте льняное масло. Добавьте имбирный порошок и посыпьте солью. Смешайте ингредиенты, чтобы получилась паста. В конце добавьте лимонный сок и хорошо перемешайте.