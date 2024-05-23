Эндокринолог перечислила шесть принципов диеты, которая обеспечивает профилактику инсульта

Врач Чуракина: овощи и фрукты помогают в профилактике инсульта

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Врач-эндокринолог и диетолог компании "СберЗдоровье" Елена Чуракина поделилась шестью принципами здорового питания, которые помогут в профилактике инсульта.

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Один из основных принципов — регулярное потребление разнообразных фруктов и овощей в количестве около 500-600 г в день. Фрукты и овощи богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина, напомнила эндокринолог.

В рационе также важно включить ненасыщенные жиры, такие как Омега-3 жирные кислоты, которые находятся в рыбе, орехах, льняном и оливковом масле. Одновременно следует ограничить потребление вредных жиров, присутствующих в жирных сортах мяса и молочных продуктах, до 10% от общего объема потребления жиров, сообщает Газета.Ru.

Одним из ключевых моментов является ограничение потребления соли до 5 граммов в день, что составляет примерно 1 чайную ложку. Избыточное потребление соли может способствовать повышению артериального давления.

Врач отметила, что для стабильного уровня глюкозы в крови рекомендуется ограничить потребление простых углеводов, содержащихся в продуктах с высоким содержанием сахара, таких как конфеты, выпечка и сладкая газировка. Доля подобных продуктов в общем ежедневном рационе не должна превышать 5-10%.

Активное противодействие ожирению, являющемуся фактором риска для инсульта, включает контроль уровня потребления калорий и умеренную физическую активность, которая должна составлять не менее 150-300 минут в неделю.

Наконец, для профилактики инсульта рекомендуется полностью отказаться от потребления алкоголя, поскольку никакая доза алкоголя не считается безопасной. Соблюдение этих принципов питания поможет уменьшить риск развития инсульта и поддерживать хорошее здоровье, заключила врач.