А чем здесь так вкусно пахнет? Ароматный десерт: шарлотка с яблоками

Нежная шарлотка: рецепт домашнего уюта

Шарлотка — это классическое домашнее блюдо, которое всегда радует своим нежным вкусом и ароматом.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludovic Péron is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот десерт прост в приготовлении и не требует особых навыков кулинарии. В данной статье мы поделимся с вами рецептом шарлотки, который станет отличным дополнением к вашему чаю или кофе.

Ингредиенты:

— 3 яйца

— 1 стакан сахара

— 1 стакан муки

— 1 чайная ложка разрыхлителя

— 3-4 яблока

— сливочное масло для смазывания формы

Приготовление:

1. Взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы.

2. Постепенно добавьте муку, предварительно смешанную с разрыхлителем, и тщательно перемешайте.

3. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте их тонкими ломтиками.

4. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и выложите половину теста.

5. Равномерно распределите на тесте половину яблок.

6. Повторите процедуру с оставшимся тестом и яблоками.

7. Выпекайте шарлотку в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-45 минут, пока она не станет золотистой.

После выпечки дайте шарлотке немного остыть, а затем подавайте ее к столу вместе с чашечкой чая или кофе. Приятного аппетита!