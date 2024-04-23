А чем здесь так вкусно пахнет? Ароматный десерт: шарлотка с яблоками

Шарлотка — это классическое домашнее блюдо, которое всегда радует своим нежным вкусом и ароматом.
Этот десерт прост в приготовлении и не требует особых навыков кулинарии. В данной статье мы поделимся с вами рецептом шарлотки, который станет отличным дополнением к вашему чаю или кофе.
Ингредиенты:
— 3 яйца
— 1 стакан сахара
— 1 стакан муки
— 1 чайная ложка разрыхлителя
— 3-4 яблока
— сливочное масло для смазывания формы
Приготовление:
1. Взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы.
2. Постепенно добавьте муку, предварительно смешанную с разрыхлителем, и тщательно перемешайте.
3. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте их тонкими ломтиками.
4. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и выложите половину теста.
5. Равномерно распределите на тесте половину яблок.
6. Повторите процедуру с оставшимся тестом и яблоками.
7. Выпекайте шарлотку в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-45 минут, пока она не станет золотистой.
После выпечки дайте шарлотке немного остыть, а затем подавайте ее к столу вместе с чашечкой чая или кофе. Приятного аппетита!
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