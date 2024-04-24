Простой салат с запечённой свёклой, сыром фета и кедровыми орешками: порадуйте близких полезным блюдом

Рецепт салата из запечённой свёклы с сыром фета

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Свёкла известна своим землистым и слегка горьковатым вкусом. Если вам не нравится этот вкус, отварите свёклу в подсоленной воде или заправьте её бальзамическим или красным винным уксусом. Мы же вам предлагаем приготовить оригинальный и в то же время простой салат со свежей свёклой, сыром фета и кедровыми орешками.

Фото: commons.wikimedia.org by Anneli Salo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

1 кг свежей свёклы, очищенной

1/2 стакана раскрошенного сыра фета

3 столовые ложки оливкового масла

3 столовые ложки нарезанного тимьяна или орегано

2 столовые ложки бальзамического уксуса

1/4 столовой ложки кедровых орехов

Молотый чёрный перец

Соль

Приготовление

Разогрейте духовку до 220 градусов. Отрежьте верхнюю и нижнюю часть свёклы. Выложите в форму для запекания, посолите, поперчите, приправьте маслом. Накройте форму алюминиевой фольгой и запекайте 45–55 минут. Остудите. Положите кедровые орехи на сковороду и поджарьте на средне-слабом огне. Постоянно встряхивайте сковороду, пока орехи не станут золотисто-коричневыми. Очистите жареную свёклу, затем нарежьте её кубиками, положите в салатник. Добавьте сыр фета, кедровые орехи, оставшееся оливковое масло, уксус и тимьян или орегано. Перемешайте, затем приправьте солью и перцем.