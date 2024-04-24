Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Алсу извинилась за победу дочери на шоу "Голос. Дети"
Ученые ответили, как определить возраст черепахи
Продажи жилья в новостройках США выросли почти на 9% в марте
Медицинское страхование в Башкирии может измениться из-за роста аллергий
Зрители объяснили, почему не стоит показывать детям "Сто лет тому вперёд"
Баклажаны могут столкнуться с различными проблемами
NASA рассказала об экспериментах с органоидами головного мозга на МКС
В России заявили о критической нехватке фармацевтов
Лучшие упражнения по гимнастике для спины
Простой салат с запечённой свёклой, сыром фета и кедровыми орешками: порадуйте близких полезным блюдом

Рецепт салата из запечённой свёклы с сыром фета

1:34
Еда

Свёкла известна своим землистым и слегка горьковатым вкусом. Если вам не нравится этот вкус, отварите свёклу в подсоленной воде или заправьте её бальзамическим или красным винным уксусом. Мы же вам предлагаем приготовить оригинальный и в то же время простой салат со свежей свёклой, сыром фета и кедровыми орешками.

Рецепт салата из запечённой свёклы с сыром фета
Фото: commons.wikimedia.org by Anneli Salo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1 кг свежей свёклы, очищенной
  • 1/2 стакана раскрошенного сыра фета
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 3 столовые ложки нарезанного тимьяна или орегано
  • 2 столовые ложки бальзамического уксуса
  • 1/4 столовой ложки кедровых орехов
  • Молотый чёрный перец
  • Соль

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов.
  2. Отрежьте верхнюю и нижнюю часть свёклы. Выложите в форму для запекания, посолите, поперчите, приправьте маслом.
  3. Накройте форму алюминиевой фольгой и запекайте 45–55 минут. Остудите.
  4. Положите кедровые орехи на сковороду и поджарьте на средне-слабом огне. Постоянно встряхивайте сковороду, пока орехи не станут золотисто-коричневыми.
  5. Очистите жареную свёклу, затем нарежьте её кубиками, положите в салатник. Добавьте сыр фета, кедровые орехи, оставшееся оливковое масло, уксус и тимьян или орегано. Перемешайте, затем приправьте солью и перцем.
Съедят за минуту! Необыкновенно простой и вкусный салат из обычной СВЕКЛЫ!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров В Минобороны арестован зам Шойгу, продолжаются атаки в Часове Яре Дмитрий Плотников Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого Сергей Лебедев
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Ирина Винер заявила, что Дина Аверина приняла решение о завершении карьеры не из-за травмы
Ирина Винер заявила, что Дина Аверина приняла решение о завершении карьеры не из-за травмы
Последние материалы
Страховой брокер Сбербанка Валентина Скляр прогнозирует рост частоты пожаров на 30%
Избегайте ошибок: как правильно ухаживать за солнечными ожогами
В чём главная польза свёклы для здоровья?
Лера Кудрявцева порадовалась за судьбу Никиты Кологривого
Растения - источник пищи и кислорода
Химики открыли механизм отравления никелевых катализаторов первичными спиртами
Почему бизнес-класс находится в носовой части самолёта
Эксперты ответили, почему кошки любят картонные коробки
Интересные факты об актрисе Зендее
Самая дешёвая квартира в новостройке в ЦАО стоит 13,3 миллиона рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников