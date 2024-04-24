Простой салат с запечённой свёклой, сыром фета и кедровыми орешками: порадуйте близких полезным блюдом

Свёкла известна своим землистым и слегка горьковатым вкусом. Если вам не нравится этот вкус, отварите свёклу в подсоленной воде или заправьте её бальзамическим или красным винным уксусом. Мы же вам предлагаем приготовить оригинальный и в то же время простой салат со свежей свёклой, сыром фета и кедровыми орешками.
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Ингредиенты
1 кг свежей свёклы, очищенной
1/2 стакана раскрошенного сыра фета
3 столовые ложки оливкового масла
3 столовые ложки нарезанного тимьяна или орегано
2 столовые ложки бальзамического уксуса
1/4 столовой ложки кедровых орехов
Молотый чёрный перец
Соль
Приготовление
Разогрейте духовку до 220 градусов.
Отрежьте верхнюю и нижнюю часть свёклы. Выложите в форму для запекания, посолите, поперчите, приправьте маслом.
Накройте форму алюминиевой фольгой и запекайте 45–55 минут. Остудите.
Положите кедровые орехи на сковороду и поджарьте на средне-слабом огне. Постоянно встряхивайте сковороду, пока орехи не станут золотисто-коричневыми.
Очистите жареную свёклу, затем нарежьте её кубиками, положите в салатник. Добавьте сыр фета, кедровые орехи, оставшееся оливковое масло, уксус и тимьян или орегано. Перемешайте, затем приправьте солью и перцем.
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