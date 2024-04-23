Луковый крем-суп на говяжьем бульоне: оригинальный и очень простой в приготовлении рецепт

Этот луковый суп имеет кремовую консистенцию, которую подчеркивает сыр. Это очень простой рецепт.
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Ингредиенты
2 литра воды,
8 кубиков говяжьего бульона,
2 большие луковицы, разрезанные на четвертинки и нарезанные ломтиками,
1 чайная ложка соли,
1 чайная ложка чёрного перца,
¾ стакана муки,
1 стакан густых сливок,
1,5 чашки тёртого твёрдого сыра.
Приготовление
В большой кастрюле на среднем огне вскипятите 2 литра воды. Добавьте бульонные кубики, варите 10 минут. Положите лук в кипящую воду, уменьшите огонь и варите 30 минут.
Добавьте соль и перец и варите ещё 30 минут.
Размешайте муку в половине стакана холодной воды, чтобы получилась паста. Аккуратно добавьте эту смесь в кипящий суп. Готовьте ещё 30 минут. Добавьте сливки и сыр. При необходимости разбавьте водой. Подавайте, украсив гренками.