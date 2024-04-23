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Луковый крем-суп на говяжьем бульоне: оригинальный и очень простой в приготовлении рецепт

Простой рецепт лукового супа

1:07
Еда

Этот луковый суп имеет кремовую консистенцию, которую подчеркивает сыр. Это очень простой рецепт.

Простой рецепт лукового супа
Фото: commons.wikimedia. org by Ymsarade is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты

  • 2 литра воды,
  • 8 кубиков говяжьего бульона,
  • 2 большие луковицы, разрезанные на четвертинки и нарезанные ломтиками,
  • 1 чайная ложка соли,
  • 1 чайная ложка чёрного перца,
  • ¾ стакана муки,
  • 1 стакан густых сливок,
  • 1,5 чашки тёртого твёрдого сыра.

Приготовление

  1. В большой кастрюле на среднем огне вскипятите 2 литра воды. Добавьте бульонные кубики, варите 10 минут. Положите лук в кипящую воду, уменьшите огонь и варите 30 минут.
  2. Добавьте соль и перец и варите ещё 30 минут.
  3. Размешайте муку в половине стакана холодной воды, чтобы получилась паста. Аккуратно добавьте эту смесь в кипящий суп. Готовьте ещё 30 минут. Добавьте сливки и сыр. При необходимости разбавьте водой. Подавайте, украсив гренками.
Французский луковый суп
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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