Шашлык, маринованный в айране с луком: покорит вас своей изумительной мягкостью и сочностью

Шашлык из свиной шеи в маринаде из айрана и лука — это вкусное и сочное блюдо, которое отлично подойдет для пикника или похода на природу.
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Для приготовления шашлыка в маринаде из лука и айрана от Gastronom. ru вам понадобятся следующие ингредиенты на 6 порций:
— Свинина (шея) — 2 кг,
— Лук — 1,5 кг,
— Соль — 5 щепоток,
— Смесь молотых перцев — 2-3 щепотки,
— Айран (тан) — 1,5 л.
Приготовление
Возьмите лук, очистите его и нарежьте полукольцами. Посыпьте лук солью, а затем помнитете его немного, чтобы выделился сок.
Далее нарежьте свиную шею на порционные куски.
Смешайте мясо с луком и залейте айраном. Оставьте мясо мариноваться на ночь в холодильнике для лучшего пропитывания вкусом.
Когда наступит время приготовления шашлыка, разогрейте угли до состояния пепла. Выньте мясо из маринада и посыпьте его молотой смесью перцев. Обжарьте шашлык на гриле или мангале до золотистого цвета, добиваясь желаемой степени прожарки.
Готовый шашлык из свиной шеи в маринаде из айрана и лука готов к подаче. Наслаждайтесь с маринадом и сочным мясом!
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Свиной шашлык в маринаде из лука и айрана - мясо просто тает во рту!