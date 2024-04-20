Шашлык, маринованный в айране с луком: покорит вас своей изумительной мягкостью и сочностью

Свиной шашлык в маринаде из айрана и лука: мясо получается очень нежным

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Шашлык из свиной шеи в маринаде из айрана и лука — это вкусное и сочное блюдо, которое отлично подойдет для пикника или похода на природу.

Фото: pixabay.com by Dolgion Kh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для приготовления шашлыка в маринаде из лука и айрана от Gastronom. ru вам понадобятся следующие ингредиенты на 6 порций:

— Свинина (шея) — 2 кг,

— Лук — 1,5 кг,

— Соль — 5 щепоток,

— Смесь молотых перцев — 2-3 щепотки,

— Айран (тан) — 1,5 л.

Приготовление

Возьмите лук, очистите его и нарежьте полукольцами. Посыпьте лук солью, а затем помнитете его немного, чтобы выделился сок. Далее нарежьте свиную шею на порционные куски. Смешайте мясо с луком и залейте айраном. Оставьте мясо мариноваться на ночь в холодильнике для лучшего пропитывания вкусом. Когда наступит время приготовления шашлыка, разогрейте угли до состояния пепла. Выньте мясо из маринада и посыпьте его молотой смесью перцев. Обжарьте шашлык на гриле или мангале до золотистого цвета, добиваясь желаемой степени прожарки.

Готовый шашлык из свиной шеи в маринаде из айрана и лука готов к подаче. Наслаждайтесь с маринадом и сочным мясом!