Шашлык, маринованный в айране с луком: покорит вас своей изумительной мягкостью и сочностью

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Свиной шашлык в маринаде из айрана и лука: мясо получается очень нежным

1:22
Еда

Шашлык из свиной шеи в маринаде из айрана и лука — это вкусное и сочное блюдо, которое отлично подойдет для пикника или похода на природу.

Свиной шашлык в маринаде из айрана и лука: мясо получается очень нежным
Фото: pixabay.com by Dolgion Kh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для приготовления шашлыка в маринаде из лука и айрана от Gastronom. ru вам понадобятся следующие ингредиенты на 6 порций:

— Свинина (шея) — 2 кг,

— Лук — 1,5 кг,

— Соль — 5 щепоток,

— Смесь молотых перцев — 2-3 щепотки,

— Айран (тан) — 1,5 л.

Приготовление

  1. Возьмите лук, очистите его и нарежьте полукольцами. Посыпьте лук солью, а затем помнитете его немного, чтобы выделился сок.
  2. Далее нарежьте свиную шею на порционные куски.
  3. Смешайте мясо с луком и залейте айраном. Оставьте мясо мариноваться на ночь в холодильнике для лучшего пропитывания вкусом.
  4. Когда наступит время приготовления шашлыка, разогрейте угли до состояния пепла. Выньте мясо из маринада и посыпьте его молотой смесью перцев. Обжарьте шашлык на гриле или мангале до золотистого цвета, добиваясь желаемой степени прожарки.

Готовый шашлык из свиной шеи в маринаде из айрана и лука готов к подаче. Наслаждайтесь с маринадом и сочным мясом!

Свиной шашлык в маринаде из лука и айрана - мясо просто тает во рту!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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