Домашний чесночный хлеб: вкуснейшее дополнение к борщу, щам и любому другому супу

В постный период многие считают, что белый хлеб запрещён, но на самом деле с лёгким сердцем можно насладиться вкусным чесночным хлебом. Этот рецепт от сайта "Лайфхакер.ру" предлагает простой способ приготовить его без использования сдобных ингредиентов.
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Вот что вам потребуется:
- 1,5 стакана муки,
- 1 стакан воды,
- 1 г сухих дрожжей,
- 1 чайная ложка соли,
- 1 головка чеснока,
- свежая зелень по вкусу (укроп, петрушка, базилик).
Вам потребуется некоторое время для приготовления хлеба, приготовьтесь следовать этим шагам:
Разведите сухие дрожжи в тёплой воде и дайте им активироваться в течение нескольких минут.
В большой миске смешайте муку и соль. Влейте активированные дрожжи и перемешайте, пока не образуется однородное тесто.
Покройте миску и оставьте тесто на 90-120 минут, чтобы оно поднялось.
Приготовьте чесночную начинку для хлеба. Измельчите головку чеснока и свежую зелень.
Раскатайте поднятое тесто в прямоугольник. Посыпьте его нарезанным чесноком и зеленью, затем аккуратно сверните тесто в форму буханки.
Переложите буханку на противень с пергаментной бумагой и дайте ей постоять еще примерно 30 минут.
Нагрейте духовку до 250 °C. Выпекайте хлеб в течение 10 минут при этой высокой температуре, затем уменьшите до 200 °C и выпекайте еще около полчаса, пока хлеб не приобретет золотистый цвет.
Выньте хлеб из духовки и оставьте его немного остыть перед подачей.
Теперь у вас есть прекрасный чесночный хлеб, который отлично сочетается с супами и другими блюдами. Наслаждайтесь его ароматом и нежной структурой во время поста или тогда, когда вам не хочется сдобной выпечки.
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Хлеб чесночный! Нашла рецепт и готовлю его дома! Никакого покупного!