Домашний чесночный хлеб: вкуснейшее дополнение к борщу, щам и любому другому супу

Чесночный хлеб: постная домашняя выпечка, очень вкусно с любым супом

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

В постный период многие считают, что белый хлеб запрещён, но на самом деле с лёгким сердцем можно насладиться вкусным чесночным хлебом. Этот рецепт от сайта "Лайфхакер.ру" предлагает простой способ приготовить его без использования сдобных ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот что вам потребуется:

- 1,5 стакана муки,

- 1 стакан воды,

- 1 г сухих дрожжей,

- 1 чайная ложка соли,

- 1 головка чеснока,

- свежая зелень по вкусу (укроп, петрушка, базилик).

Вам потребуется некоторое время для приготовления хлеба, приготовьтесь следовать этим шагам:

Разведите сухие дрожжи в тёплой воде и дайте им активироваться в течение нескольких минут. В большой миске смешайте муку и соль. Влейте активированные дрожжи и перемешайте, пока не образуется однородное тесто. Покройте миску и оставьте тесто на 90-120 минут, чтобы оно поднялось. Приготовьте чесночную начинку для хлеба. Измельчите головку чеснока и свежую зелень. Раскатайте поднятое тесто в прямоугольник. Посыпьте его нарезанным чесноком и зеленью, затем аккуратно сверните тесто в форму буханки. Переложите буханку на противень с пергаментной бумагой и дайте ей постоять еще примерно 30 минут. Нагрейте духовку до 250 °C. Выпекайте хлеб в течение 10 минут при этой высокой температуре, затем уменьшите до 200 °C и выпекайте еще около полчаса, пока хлеб не приобретет золотистый цвет. Выньте хлеб из духовки и оставьте его немного остыть перед подачей.

Теперь у вас есть прекрасный чесночный хлеб, который отлично сочетается с супами и другими блюдами. Наслаждайтесь его ароматом и нежной структурой во время поста или тогда, когда вам не хочется сдобной выпечки.