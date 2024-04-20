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Зелёный или белый: эти чаи получают из одного и того же растения, однако один из них намного полезнее

Зелёный или белый: какой чай лучше и полезнее?

3:06
Еда

Многие задаются вопросом: какой чай всё же лучше: белый или зелёный? Небольшие отличия есть, давайте в них разберёмся.

Зелёный или белый: какой чай лучше и полезнее?
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

И белый, и зелёный чай получают из одного и того же растения: Camellia sinensis, разница лишь в том, что белый чай содержит чайные почки, а зелёный чай при изготовлении проходит тепловую обработку, а основное его сырье — это листья.

Оба вида чая богаты полифенолами, антиоксидантными растительными соединениями, которые важны для профилактики рака и потери веса. Однако всё же белый чай немного выигрывает. Рассмотрим все "за".

При правильном заваривании белый чай не имеет горького привкуса или травянистых оттенков зелёного чая.

Есть три вида белого чая, которые вы можете попробовать:

  • "Шоу Мэй" — производится в Китае. Чай напоминает фруктовый, похож чем-то на улун.
  • "Бай Хао Инь Чжэнь" — белый чай "Серебряная игла" изготавливается исключительно из почек чайного растения. Это также один из самых дорогих видов белого чая.
  • "Бай Мудань" — чай "Белый пион" изготавливается из самых ранних листьев чайного растения. У него более выраженный вкус и более тёмный цвет, потому что листья частично окислены. Этот чай улучшает здоровье почек, разжижает кровь и поддерживает здоровье печени.

Вкус зелёного чая будет варьироваться в зависимости от определённых факторов, например, от того, где чайные листья были выращены, собраны и обработаны. По мнению потребителей, вкус зелёного чая может быть горько-сладким, болотным, ореховым, сладким, фруктовым или цветочным.

Китайский зелёный чай отличается от японского. В Японии листья зелёного чая выращивают в тени, чтобы сохранить хлорофилл, придающий этим чаям ярко-зелёный оттенок. Чайные листья собираются механическим способом, а затем сушатся паром. Японские зелёные чаи полны аминокислот. Чай матча выпускается в виде порошка, содержащего листья чайного растения. Матча приносит много пользы для здоровья, поскольку содержит все химические соединения, содержащиеся в листьях зелёного чая.

Люди часто выбирают белый чай, если ищут напиток с низким содержанием кофеина. К тому же белый чай — более эффективное средство для профилактики рака по сравнению с зелёным чаем.

Кроме того, белый чай богат полезными соединениями, такими как фторид, катехины и дубильные вещества. Эта комбинация молекул может помочь укрепить ваши зубы, предотвращая возникновение кариеса.

Плюсы зелёного чая: эксперты полагают, что он может помочь остановить рост раковых клеток в груди, пищеводе, простате и желудке. Чай также может помочь предотвратить атеросклероз.

Белый, зеленый, черный чай или улун: чем они отличаются?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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