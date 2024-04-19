Если вы ещё не знали: из кукурузных рылец можно приготовить очень ароматную приправу для супов, каш и тушёных блюд

Как приготовить душистую приправу из кукурузных рылец

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Используйте эту приправу из кукурузных рылец при приготовлении пикантной овсянки, супов, тушёных блюд или омлета на завтрак.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

кукурузные рыльца из 16 початков кукурузы.

Приготовление

Соберите кукурузные рыльца с початков, срежьте коричневые липкие верхушки с каждого пучка кукурузных рылец. Аккуратно уложите каждую связку в лотки для дегидратора. Если у вас нет дегидратора, высушите их на солнце на противне. Также вы можете сушить кукурузные рыльца в духовке на самой низкой температуре. Сушите кукурузные рыльца, пока они не перестанут быть мягкими и влажными. В среднем это займёт не менее 24 часов. Когда кукурузные рыльца высохнут, переложите их в блендер и взбейте. Уберите получившийся порошок в герметичную банку. Приправа из кукурузных рылец может храниться бесконечно.