Если вы ещё не знали: из кукурузных рылец можно приготовить очень ароматную приправу для супов, каш и тушёных блюд

Используйте эту приправу из кукурузных рылец при приготовлении пикантной овсянки, супов, тушёных блюд или омлета на завтрак.
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Ингредиенты:
кукурузные рыльца из 16 початков кукурузы.
Приготовление
Соберите кукурузные рыльца с початков, срежьте коричневые липкие верхушки с каждого пучка кукурузных рылец.
Аккуратно уложите каждую связку в лотки для дегидратора. Если у вас нет дегидратора, высушите их на солнце на противне. Также вы можете сушить кукурузные рыльца в духовке на самой низкой температуре. Сушите кукурузные рыльца, пока они не перестанут быть мягкими и влажными. В среднем это займёт не менее 24 часов.
Когда кукурузные рыльца высохнут, переложите их в блендер и взбейте. Уберите получившийся порошок в герметичную банку. Приправа из кукурузных рылец может храниться бесконечно.
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