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Для здоровья щитовидной железы: как приготовить полезные шарики из трав

Рецепт травяных шариков для здоровья щитовидки

0:51
Еда

В этом рецепте полезных шариков содержится несколько трав с адаптогенными свойствами, которые восстанавливают гормональный баланс щитовидной железы.

Рецепт травяных шариков для здоровья щитовидки
Фото: commons.wikimedia.org by Kari Sullivan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Хранят такие шарики в холодильнике. Принимать по 1–3 шарика в день в течение 1–3 месяцев.

Ингредиенты

  • 1/4 стакана тахини (паста из кунжутных семян),
  • 2 столовые ложки мёда,
  • 2 столовые ложки миндального масла,
  • 1,5 столовой ложки женьшеня,
  • 1 столовая ложка ашваганды,
  • 1 чайная ложка молотого имбиря,
  • 1 чайная ложка молотой корицы,
  • поджаренные семена кунжута.

Приготовление

  1. В небольшой миске смешайте все ингредиенты, кроме кунжута.
  2. Скатайте смесь в небольшие шарики.
  3. Обваляйте шарики в кунжуте.
Травы при ГИПОТИРЕОЗЕ . Щитовидная железа
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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