Для здоровья щитовидной железы: как приготовить полезные шарики из трав

Рецепт травяных шариков для здоровья щитовидки

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом рецепте полезных шариков содержится несколько трав с адаптогенными свойствами, которые восстанавливают гормональный баланс щитовидной железы.

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Хранят такие шарики в холодильнике. Принимать по 1–3 шарика в день в течение 1–3 месяцев.

Ингредиенты

1/4 стакана тахини (паста из кунжутных семян),

2 столовые ложки мёда,

2 столовые ложки миндального масла,

1,5 столовой ложки женьшеня,

1 столовая ложка ашваганды,

1 чайная ложка молотого имбиря,

1 чайная ложка молотой корицы,

поджаренные семена кунжута.

Приготовление

В небольшой миске смешайте все ингредиенты, кроме кунжута. Скатайте смесь в небольшие шарики. Обваляйте шарики в кунжуте.