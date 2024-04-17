Для здоровья щитовидной железы: как приготовить полезные шарики из трав
Рецепт травяных шариков для здоровья щитовидки
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В этом рецепте полезных шариков содержится несколько трав с адаптогенными свойствами, которые восстанавливают гормональный баланс щитовидной железы.
Фото: commons.wikimedia.org by Kari Sullivan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Хранят такие шарики в холодильнике. Принимать по 1–3 шарика в день в течение 1–3 месяцев.
Ингредиенты
- 1/4 стакана тахини (паста из кунжутных семян),
- 2 столовые ложки мёда,
- 2 столовые ложки миндального масла,
- 1,5 столовой ложки женьшеня,
- 1 столовая ложка ашваганды,
- 1 чайная ложка молотого имбиря,
- 1 чайная ложка молотой корицы,
- поджаренные семена кунжута.
Приготовление
- В небольшой миске смешайте все ингредиенты, кроме кунжута.
- Скатайте смесь в небольшие шарики.
- Обваляйте шарики в кунжуте.
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Травы при ГИПОТИРЕОЗЕ . Щитовидная железа