Бодрящий напиток для летнего зноя: холодный кофе с корицей и миндальным молоком

Как приготовить холодный кофе с корицей

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте приготовить дома этот ароматный кофе со льдом, корицей и миндальным молоком — этот рецепт точно понравится кофеманам.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay user 1507844 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

1/2-1 стакан льда,

1/2 чашки холодного кофе,

1/2 стакана миндального молока,

1 чайная ложка ванильного экстракта,

щепотка корицы.

Приготовление

В высоком стакане смешайте лёд, кофе, молоко, корицу и ванильный экстракт. Перемешайте длинной ложкой.

Заморозьте кофе в лотке для кубиков льда, если вы предпочитаете более концентрированный напиток. Чтобы кофе получился более ароматным, добавьте ещё мускатный орех. Если хотите более сладкий вариант, то добавьте немного кленового сиропа или сиропа агавы. Для кофе со вкусом мокко добавьте одну-две чайные ложки какао-порошка.