Бодрящий напиток для летнего зноя: холодный кофе с корицей и миндальным молоком

Попробуйте приготовить дома этот ароматный кофе со льдом, корицей и миндальным молоком — этот рецепт точно понравится кофеманам.
В высоком стакане смешайте лёд, кофе, молоко, корицу и ванильный экстракт. Перемешайте длинной ложкой.
Заморозьте кофе в лотке для кубиков льда, если вы предпочитаете более концентрированный напиток. Чтобы кофе получился более ароматным, добавьте ещё мускатный орех. Если хотите более сладкий вариант, то добавьте немного кленового сиропа или сиропа агавы. Для кофе со вкусом мокко добавьте одну-две чайные ложки какао-порошка.
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