Вкусная ПП-выпечка для стройной фигуры: овсяные кексы с черникой и вкусной кондитерской крошкой

Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом стандартную форму на 12 кексов или вложите бумажные вкладыши.
Положите размороженную чернику в мелкоячеистое сито и тщательно слейте воду. Отложите в сторону.
В блендере смешайте овсяную муку, миндальную муку, разрыхлитель, корицу и соль.
Добавьте молоко, растопленное кокосовое масло, яйца, кленовый сироп и ваниль. Пюрируйте на средней скорости до образования жидкого теста.
Добавьте половину размороженной черники в тесто и перемешайте. Добавьте оставшуюся чернику вместе с овсяными хлопьями.
Приготовьте штрейзель: в средней миске смешайте овёс, миндальную муку, кокосовый сахар, кокосовое масло и соль. С помощью вилки разомните штрейзель до образования крупных крошек. Если он кажется слишком липким, поместите штрейзель в холодильник на несколько минут, чтобы он затвердел.
Равномерно распределите черничное тесто по формочкам для кексов. Сверху положите штрейзель. Выпекайте кексы около 20 минут.