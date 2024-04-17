Вкусная ПП-выпечка для стройной фигуры: овсяные кексы с черникой и вкусной кондитерской крошкой

Овсяные кексы с черникой и штрейзелем: ПП-десерт

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти овсяные кексы с черникой содержат дополнительную клетчатку и антиоксиданты. Вкусная ПП-выпечка для стройной фигуры!

Фото: commons.wikimedia.org by SKopp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

2 чашки замороженной черники,

1,5 стакана овсяной муки,

3/4 стакана миндальной муки,

2 чайные ложки разрыхлителя,

1/2 чайной ложки молотой корицы,

1/4 чайной ложки соли,

1/2 стакана овсяного или миндального молока,

1/2 стакана кокосового масла или масла авокадо,

3 больших яйца,

1/4 стакана кленового сиропа,

2 чайные ложки ванильного экстракта,

1,5 стакана овсяных хлопьев.

Для штрейзеля (кондитерской крошки):

1/2 стакана овсяных хлопьев,

1/4 стакана миндальной муки,

2 столовые ложки кокосового сахара или кленового сиропа,

2 столовые ложки нерафинированного кокосового масла или несолёного сливочного масла, охлажденного,

щепотка соли.

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом стандартную форму на 12 кексов или вложите бумажные вкладыши. Положите размороженную чернику в мелкоячеистое сито и тщательно слейте воду. Отложите в сторону. В блендере смешайте овсяную муку, миндальную муку, разрыхлитель, корицу и соль. Добавьте молоко, растопленное кокосовое масло, яйца, кленовый сироп и ваниль. Пюрируйте на средней скорости до образования жидкого теста. Добавьте половину размороженной черники в тесто и перемешайте. Добавьте оставшуюся чернику вместе с овсяными хлопьями. Приготовьте штрейзель: в средней миске смешайте овёс, миндальную муку, кокосовый сахар, кокосовое масло и соль. С помощью вилки разомните штрейзель до образования крупных крошек. Если он кажется слишком липким, поместите штрейзель в холодильник на несколько минут, чтобы он затвердел. Равномерно распределите черничное тесто по формочкам для кексов. Сверху положите штрейзель. Выпекайте кексы около 20 минут.