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Вкусная ПП-выпечка для стройной фигуры: овсяные кексы с черникой и вкусной кондитерской крошкой

Овсяные кексы с черникой и штрейзелем: ПП-десерт

2:17
Еда

Эти овсяные кексы с черникой содержат дополнительную клетчатку и антиоксиданты. Вкусная ПП-выпечка для стройной фигуры!

Овсяные кексы с черникой и штрейзелем: ПП-десерт
Фото: commons.wikimedia.org by SKopp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 2 чашки замороженной черники,
  • 1,5 стакана овсяной муки,
  • 3/4 стакана миндальной муки,
  • 2 чайные ложки разрыхлителя,
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы,
  • 1/4 чайной ложки соли,
  • 1/2 стакана овсяного или миндального молока,
  • 1/2 стакана кокосового масла или масла авокадо,
  • 3 больших яйца,
  • 1/4 стакана кленового сиропа,
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта,
  • 1,5 стакана овсяных хлопьев.

Для штрейзеля (кондитерской крошки):

  • 1/2 стакана овсяных хлопьев,
  • 1/4 стакана миндальной муки,
  • 2 столовые ложки кокосового сахара или кленового сиропа,
  • 2 столовые ложки нерафинированного кокосового масла или несолёного сливочного масла, охлажденного,
  • щепотка соли.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом стандартную форму на 12 кексов или вложите бумажные вкладыши.
  2. Положите размороженную чернику в мелкоячеистое сито и тщательно слейте воду. Отложите в сторону.
  3. В блендере смешайте овсяную муку, миндальную муку, разрыхлитель, корицу и соль. 
  4. Добавьте молоко, растопленное кокосовое масло, яйца, кленовый сироп и ваниль. Пюрируйте на средней скорости до образования жидкого теста.
  5. Добавьте половину размороженной черники в тесто и перемешайте. Добавьте оставшуюся чернику вместе с овсяными хлопьями. 
  6. Приготовьте штрейзель: в средней миске смешайте овёс, миндальную муку, кокосовый сахар, кокосовое масло и соль. С помощью вилки разомните штрейзель до образования крупных крошек. Если он кажется слишком липким, поместите штрейзель в холодильник на несколько минут, чтобы он затвердел.
  7. Равномерно распределите черничное тесто по формочкам для кексов. Сверху положите штрейзель. Выпекайте кексы около 20 минут.

 

Маффины с черникой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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